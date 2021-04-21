 
مباشر

مالك ليفربول يتقدم باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب (فيديو)

الرياضة

مالك ليفربول يتقدم باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب (فيديو)
AFP BEN STANSALL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8ek

تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب الأربعاء بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: "أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين.

"هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق".

إقرأ المزيد
رسميا.. انسحاب آخر الأندية الإنجليزية من مشروع
رسميا.. انسحاب آخر الأندية الإنجليزية من مشروع "السوبر الأوروبي"

وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر الأحد الماضي، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا