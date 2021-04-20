بايرن ميونخ يتجاوز ليفركوزن بثنائية ويقترب من التتويج بلقب "البوندسليغا" التاسع على التوالي (فيديو)

اقترب بايرن ميونخ كثيرا من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي، بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة يوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية البايرن تشوبو موتينغ وجوشوا كيميتش في الدقيقتين 7 و13 على الترتيب.

وأصبح بايرن ميونخ على بعد فوز واحد من الحفاظ على لقبه للموسم التاسع على التوالي، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ورفع البايرن رصيده إلى 71 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن الوصيف لايبزيغ الذي تعرض لخسارة مريرة أمام كولن بنتيجة 2-1.

في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن عند 47 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT