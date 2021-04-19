رسميا.. توتنهام يقيل مورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إقالة البرتغالي، جوزيه مورينيو، من منصبه كمدير فني للفريق.

وجاء في بيان النادي اللندني: "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي، جواو ساكرامنتو، ونونو سانتوس، وكارلوس لالين، وجوفاني تشيرا، من مهامهم".

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

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وتخلى توتنهام عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهرا على استلامه المهام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدرا للدوري الممتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع الآن الى المركز السابع، على بعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونقل توتنهام عن رئيس مجلس الإدارة، دانيال ليفي، قوله: "لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحديا لنا كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء (فيروس كورونا)".

وتابع ليفي: "على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه، ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا كلانا. سيكون دائما موضع ترحيب هنا، ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".

وكشف النادي اللندني أن لاعبه السابق ومدرب فريق تحت 19 سنة حاليا، راين مايسون، سيتولى مهام تدريب الفريق في تمارين اليوم تحضيرا للقاء الأربعاء ضد ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت المناسب.

واختار توتنهام إقالة البرتغالي البالغ 58 عاما، في وقت حساس جدا، ليس لأن الدوري الممتاز وصل الى أمتاره الأخيرة وحسب، بل لأن الفريق مدعو لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصدر: أ ف ب