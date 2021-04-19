توتنهام يقيل مورينيو من منصبه

قرر نادي توتنهام الإنجليزي إقالة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد ما يقرب من موسم ونصف من االإشراف على الفريق الأول.

وكشف موقع "The Athletic" وشبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "تيليغراف" البريطانية عن اتخاذ إدارة توتنهام قرارا بإقالة مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد قليل.

وذكر الصحفي جون بيرسي أن ريان ميسون سيتولى مهمة تدريب سبيرز حتى نهاية الموسم الحالي بدلا من مورينيو.

OFFICIAL: Tottenham confirm the sacking of Jose Mourinho. pic.twitter.com/vmOIrAnTvT — B/R Football (@brfootball) April 19, 2021

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ويواجه توتنهام خطر فقدان أحد مقاعد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يفز توتنهام في آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز بعد تعادل أمام نيوكاسل ثم خسارة من مانشستر يونايتد قبل أن يتعادل أخيرا مع إيفرتون.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الـ16 بثلاثية نظيفة في كرواتيا.

من جهته قال ‏رئيس الرياضة الأوروبية الاقتصادية ترافر أزول: "تمت إقالة مورينهو صباح اليوم بعد رفضه النزول لأرضية ملعب التدريبات مع فريقه بعد مشاركة توتنهام في مقترح دوري السوبر الأوروبي".

ويحتل توتنهام حاليا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام الرابع.

وكان مورينيو صاحب الخبرة الكبيرة تولى تدريب توتنهام في نوفمبر 2019 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

المصدر: "وكالات"