شاهد.. حارس مرمى الأهلي يتصدى لضربة جزاء أمام الزمالك
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ساهم حارس مرمى نادي الأهلي، علي لطفي، في فوز فريقه على غريمه التقليدي الزمالك (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، والمؤجل من الجولة الـ4 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأنقذ علي لطفي "المارد الأحمر" من هدف محقق، بتصديه ببراعة لضربة جزاء، في الدقيقة 59، نفذها الزملكاوي محمود علاء.
تصدي علي لطفي 👏👏 pic.twitter.com/nl5pM7F8EG— ماجيكانو (@magicano72) April 18, 2021
كما تصدى حارس مرمى الأهلي لعدة كرات أخرى ليساعد فريقه للفوز على الزمالك، على أستاد القاهرة الدولي.
المصدر: RT