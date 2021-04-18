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شاهد.. الأهلي يهزم الزمالك

الرياضة

شاهد.. الأهلي يهزم الزمالك
facebook.com/ElAhly
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أسقط نادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم للمارد الأحمر، عند الدقيقة الـ 21 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الزملكاوي محمود عبد الرازق شيكابالا، التعادل للفارس الأبيض، بحلول الدقيقة 31، بهدف عالمي سجله بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

لكن محمد شريف عاد ووضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة حصدها من 12 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين المتصدر الزمالك، الذي لعب ثلاث مباريات أكثر. 

المصدر: RT 

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