 
مباشر

شاهد.. الأهلي يهز شباك الزمالك

الرياضة

شاهد.. الأهلي يهز شباك الزمالك
facebook.com/ElAhly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7v4

تقدم نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم للمارد الأحمر، عند الدقيقة الـ 21 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الزملكاوي محمود عبد الرازق شيكابالا، التعادل للفارس الأبيض، بحلول الدقيقة 31، بهدف عالمي سجله بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

لكن محمد شريف عاد ووضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء المقام على أستاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا