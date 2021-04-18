شاهد.. الأهلي يهز شباك الزمالك

تقدم نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم للمارد الأحمر، عند الدقيقة الـ 21 من زمن الشوط الأول.

هدف محمد شريف الأول في مرمي الزمالك

الأهلي 1-0 الزمالك | جميع الزوايا

رابط البث المباشر للمباراة : https://t.co/qVjbQSih5Y#الاهلي#الزمالكpic.twitter.com/wUQs9b8Bpc — بث مباشر مبارايات اليوم (@mgkora) April 18, 2021

وأدرك المهاجم الزملكاوي محمود عبد الرازق شيكابالا، التعادل للفارس الأبيض، بحلول الدقيقة 31، بهدف عالمي سجله بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

شيكابالا يسجل هدف التعادل على الأهلي بنفس طريقة هدفه في نهائي أفريقياpic.twitter.com/6FX1Ig1GfA — Goalna (@Goalna) April 18, 2021

لكن محمد شريف عاد ووضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء المقام على أستاد القاهرة الدولي.

هدف محمد شريف الثاني في مرمي الزمالك

الأهلي 2-1 الزمالك

رابط البث المباشر للمباراة : https://t.co/qVjbQSih5Y#الاهليpic.twitter.com/0hYjOIbWpy — بث مباشر مبارايات اليوم (@mgkora) April 18, 2021

المصدر: RT