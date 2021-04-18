بايرن ميونيخ يرد على رغبة مدربه فليك في الرحيل

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، رفضه في الوقت الراهن الحديث عن رغبة مدربه، هانز فليك، في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال بايرن ميونيخ، في بيان رسمي من مجلس الإدارة: "أعلن هانز فليك، المدير الفني للبايرن، لوسائل الإعلام بالأمس عن رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، بنهاية الموسم الحالي".

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وأضاف: "كان فليك قد أفصح عن تلك الرغبة لمجلس الإدارة، الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على التركيز أولا على مباريات الفريق ضد فولفسبورغ وباير ليفركوزن وماينز، للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم".

واختتم: "يعرب النادي عن رفضه للتصريحات الفردية التي أدلى بها فليك، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين عقب مواجهة ماينز".

المصدر: وكالات