مدرب بايرن ميونخ يعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم

صرح هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم السبت، بأنه أبلغ مسؤولي النادي البافاري، برغبته في الرحيل بنهاية الموسم.

وأبلغ فليك محطة "سكاي" التلفزيونية بعد فوز العملاق البافاري على مضيفه فولفسبورغ (3-2): "قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم".

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وقاد هانز فليك (56 عاما) بايرن ميونخ للفوز بستة ألقاب في آخر عشرة أشهر، ويتربع على عرش صدارة الدوري "البوندسليغا" بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية، واقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.

المصدر: "رويترز"