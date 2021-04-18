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نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

الرياضة

نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي
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تعرض وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي لحادث سير، وجرى نقله إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وكشفت مصادر الطبية لصحيفة "الوطن"، أن الوزير "أصيب بقطع في فروة الرأس، وأنه يتم خياطة الجرح وسيجري أشعة على المخ للتأكد من سلامته".

كما أوضحت هذه المصادر أن حالة أشرف صبحي الصحية "مستقرة"، وأنه سيجري باقي الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري تعرض لحادث سير، خلال توجهه  لمحافظة البحيرة لتفقد المنشآت الرياضية، حيث انقلبت سيارته على الطريق الصحراوي.

المصدر: "الوطن"

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