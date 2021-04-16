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الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

مجتمع

الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي
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كشفت زوجة الفنان المصري خالد النبوي عن تطورات حالته الصحية بعد أسبوع كامل من إصابته بفيروس كورونا.

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وأعلنت زوجته منى المغربي تعافيه وخروجه من المستشفى، وكتبت عبر صفحتها في "فيسبوك": "الحمد لله خالد خرج من المستشفى".

وكان طمأن الفنان خالد النبوي، جمهوره عن حالته الصحية في الوقت الذي كان فيه بمستشفى العزل، حيث كتب أنه يخضع لآخر فترة في العزل الصحي.

وكتب النبوي، عبر حسابه على تويتر: "مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

المصدر: "اليوم السابع"

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