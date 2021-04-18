التونسية أنس جابر تصعد إلى نهائي دورة تشارلستون

تأهلت النجمة التونسية، أنس جابر، إلى نهائي دورة "شارلستون 2" للتنس المقامة في الولايات المتحدة، عقب فوزها على دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود، في الدور نصف النهائي، أمس السبت.

وجاء فوز أنس، المصنفة الـ28 عالميا، على كوفينيتش، المصنفة الـ65 عالميا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-3، و6-0، بعد ساعة و29 دقيقة من اللعب.

Onstoppable. 🖐️🛑 @Ons_Jabeur is headed to the #MUSCHealthWomensOpen final! 🎉



She defeats Danka Kovinić 6-3, 6-0. pic.twitter.com/ZPBDYJW8Jq — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 17, 2021

وثأرت النجمة التونسية بذلك، من هزيمتها ضد نفس اللاعبة في الدور نصف النهائي لبطولة "تشارلستون 1"، الأسبوع الماضي، بمجموعتين من دون رد (6-3، و6-2).

Vaya torneo para la 🇦🇺 @astrasharma, llega a su segunda final WTA 🙌



¡Se enfrentará a @Ons_Jabeur por el título de Charleston WTA 250!#MUSCHealthWomensOpenpic.twitter.com/3nyi8TdHRZ — WTA Español (@WTA_Espanol) April 18, 2021

وتواجه أنس في المباراة النهائية المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، الأسترالية المغمورة، أسترا شارما، المصنفة 165 عالميا، التي تغلبت على الكولومبية ماريا سورانو، بواقع 7-6، و6-1.

المصدر: WTA