هدف بـ"مقصية" بقدم لاعب فريق "أحمد" (فيديو)

أحرز مهاجم فريق أخمات "أحمد"، غيورغي ميلكادزه، هدفا رائعا في شباك ضيفه خيمكي (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك في الجولة 26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

واختتم غيورغي ميلكادزه ثلاثية أصحاب الأرض، بتسديدة "مقصية" رائعة، في 64 من زمن اللقاء، وذلك بعد أن تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، يفغيني خارين وفلاديمير إيلين، في الدقيقتين (25 و44) على الترتيب.

بينما سجل المدافع النيجيري إيدوفو هدف الضيوف الوحيد، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "أخمات أرينا" بالعاصمة الشيشانية غروزني.

ورفع فريق أخمات، رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيد خيمكي من مقاطعة موسكو، عند 38 نقطة، ويحتل المركز الثامن في الدوري.

المصدر: RT