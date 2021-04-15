شاهد.. "رمية قاتلة" في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين

انتزع فريق دالاس مافريكس فوزا من مضيفه ممفيس غريزليس (114-113) نقطة، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويدين دالاس بالفضل في انتصاره للاعبه السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي أحرز ثلاث نقاط، برمية مذهلة في الوقت القاتل في الثانية الأخيرة من زمن اللقاء.

وأحرز اللاعب السلوفيني بذلك الثلاثية الرابعة في الثواني الخمس الأخيرة من المباراة، خلال مسيرته الاحترافية في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، مما ساعد فريقه على التعادل أو التقدم.

وشارك لوكا دونتشيتش البالغ من العمر 22 عاما، في 49 مباراة وسجل خلالها (28.6) نقطة كمعدل وسطي، إضافة إلى (8.6) تمريرات حاسمة وسطيا.

ويحتل دالاس مافريكس المركز السابع في ترتيب القسم الغربي للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "NBA"، ويليه ممفيس غريزليس في المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: "championat"