صلاح يفشل في معادلة رقم تاريخي في مسابقة قد لا يشارك فيها الموسم المقبل

أنهى نادي ريال مدريد، مشوار ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الدور ربع النهائي، بعد فوزه عليه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان ليفربول بحاجة للفوز بهدفين دون رد، للتأهل، في مباراة الإياب التي استضافها ملعب "آنفيلد"، أمس الأربعاء، بعد خسارته ذهابا 1-3، لكن لاعبي "الريدز"، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وكان صلاح، الذي زار الشباك في آخر أربع مباريات لليفربول في دوري الأبطال، بحاجة لتسجيل هدف واحد أمام ريال مدريد في مباراة الإياب، لمعادلة الإنجاز التاريخي لأسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، في التسجيل خلال خمس مباريات أوروبية متتالية.

وفعل القائد السابق لـ"الريدز" ذلك مرتين، في موسم 2004/2005، وفي 2007/2008.

والمثير أن صلاح قد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا واصل الدفاع عن ألوان نادي ليفربول، الذي قد لا يترشح للمسابقة القارية، في ظل احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن وستهام يونايتد، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

المصدر: .liverpoolfc.com