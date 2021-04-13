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رحيل نجم الكرة الكويتية السابق جمال يعقوب

الرياضة

رحيل نجم الكرة الكويتية السابق جمال يعقوب
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أعلن نادي كاظمة الرياضي لكرة القدم عن وفاة مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي مدافع المنتخب الكويتي سابقا جمال يعقوب يوم الثلاثاء، عن 62 عاما.

وأفاد النادي بأن الجهازين الفني والإداري قررا إلغاء تدريبات الفريق مساء يوم الثلاثاء بسبب وفاة "القبندي".

كما نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم جمال يعقوب وبخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب الراحل.

وأفاد لجنة المسابقات في الاتحاد قررت تأجيل مباراة السالمية والكاظمة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي الممتاز، إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، وذلك بناء على طلب نادي الكاظمة بسبب وفاة جمال يعقوب.

ولد جمال يعقوب في 7 أبريل 1959، ويعد من بين أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي تأهل إلى نهائيات مونديال 1982، إضافة للفوز بكأس آسيا 1980 والفوز بكأس الخليج عامي (1982 و1986).

وبعد اعتزاله، انتقل يعقوب إلى مجال التدريب وعمل مساعدا للمدرب التشيكي ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت، ليسهما بتحقيق إنجازات لافتة، أبرزها لقب كأس الخليج عامي (1996 و1998)، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا 1996.

 المصدر: وكالات

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