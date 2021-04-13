رحيل نجم الكرة الكويتية السابق جمال يعقوب

أعلن نادي كاظمة الرياضي لكرة القدم عن وفاة مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي مدافع المنتخب الكويتي سابقا جمال يعقوب يوم الثلاثاء، عن 62 عاما.

وأفاد النادي بأن الجهازين الفني والإداري قررا إلغاء تدريبات الفريق مساء يوم الثلاثاء بسبب وفاة "القبندي".

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى...

انتقل الى رحمة الله تعالى جمال يعقوب القبندي لاعب النادي و المنتخب الوطني السابق و مساعد مدرب الفريق الاول لكرة القدم.

و سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.

انا لله و انا اليه راجعون. — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) April 13, 2021

قرر الجهاز الفني و الإداري إلغاء الحصة التدريبية مساء اليوم بسبب مصابنا الجلل بوفاة مساعد المدرب جمال يعقوب القبندي. — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) April 13, 2021

كما نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم جمال يعقوب وبخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب الراحل.

وأفاد لجنة المسابقات في الاتحاد قررت تأجيل مباراة السالمية والكاظمة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي الممتاز، إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، وذلك بناء على طلب نادي الكاظمة بسبب وفاة جمال يعقوب.

يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة جمال يعقوب ونادي كاظمة لوفاة لاعب المنتخب وكاظمة السابق والمدرب الوطني جمال يعقوب رحمه الله. pic.twitter.com/tY6rTTeWBn — KuwaitFA (@KuwaitFA) April 13, 2021

تأجيل مباراة السالمية وكاظمة في الجولة العاشرة من دوري (stc) للدرجة الممتازة#KuwaitFApic.twitter.com/ZhL0yTnnD0 — KuwaitFA (@KuwaitFA) April 13, 2021

ولد جمال يعقوب في 7 أبريل 1959، ويعد من بين أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي تأهل إلى نهائيات مونديال 1982، إضافة للفوز بكأس آسيا 1980 والفوز بكأس الخليج عامي (1982 و1986).

وبعد اعتزاله، انتقل يعقوب إلى مجال التدريب وعمل مساعدا للمدرب التشيكي ميلان ماتشالا في نادي كاظمة ومنتخب الكويت، ليسهما بتحقيق إنجازات لافتة، أبرزها لقب كأس الخليج عامي (1996 و1998)، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا 1996.

المصدر: وكالات