ريال مدريد يعلن إصابة راموس بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مسحة قائده، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة لاعبنا سيرخيو راموس أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجري له".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول مساء غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب في مدريد، انتهى بفوز أصحاب الأرض، بنتيجة 3-1.

وغاب راموس عن مواجهة الذهاب بسبب إصابته في الساق اليسرى، كما تغيب عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت الماضي، في قمة المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني.

المصدر: realmadrid.com