موعد ونظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهلت 8 فرق من 6 دول مختلفة إلى دور الثمانية وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائري.

موعد القرعة

ستقام قرعة دور الـثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق لـ30 أبريل الجاري في القاهرة.

نظام القرعة

ستكون أندية سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي في التصنيف الأول في القرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها، بينما ستوضع أندية الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.

وتلتقي الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مع الفرق أصحاب المركز الثاني.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة، ولكن يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد.

وتقام مباريات إياب دور الثمانية على ملعب الفرق أصحاب المراكز الأولى بدور المجموعات.

وسيتم أيضا خلال مراسم سحب قرعة دور الثمانية، تحديد قرعة الدور نصف النهائي.

موعد المباريات

تلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14، و15 من شهر مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 21، و22 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي 18، و19 من شهر يونيو المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 25، و26 من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، ستجرى يوم 17 يوليو، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامتها.

المصدر: filgoal.com + "كاف"