بعد رميه شارة قيادة منتخب بلاده على الأرض.. رونالدو يكرر فعلته بقميص يوفنتوس

رمى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قميص "السيدة العجوز" على الأرض عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع الضيف جنوى ضمن الجولة الـ30 من "الكالتشيو" اليوم الأحد.

وحسب صحيفة "فوتبول إسبانيا"، فإنه عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، خلع رونالدو قميص يوفنتوس ورماه على أرضية الملعب من شدة غضبه لعدم تسجيله لأي هدف، رغم فوز فريقه بنتيجة 3-1.

Ronaldo indispettito alla fine di Juventus-Genoa: a fine partita si toglie e getta via la maglietta https://t.co/rnJeJ7LzaD - https://t.co/dGa4Nc0cIUpic.twitter.com/wdrWlipEoI — TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) April 11, 2021

وركض أحد جامعي الكرات والتقط على الفور قميص النجم البرتغالي ليحتفظ به للذكرى.

Ronaldo throws shirt away in anger after Juventus beat Genoa https://t.co/uTQKhyyFWTpic.twitter.com/bcta57A5jU — Goal South Africa (@GoalcomSA) April 11, 2021

في المقابل، ذكرت العديد من التقارير أن رونالدو ألقى بقميصه عمدا باتجاه جامع الكرات الذي طلبه من "الدون".

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وتأتي حادثة رمي رونالدو لقميص يوفنتوس على الأرض بعد أقل من أسبوعين على رميه شارة قيادة منتخب البرتغال أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: football-italia.net