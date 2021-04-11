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يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)
Globallookpress Marco Alpozzi/LaPresse
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تغلب يوفنتوس على ضيفه جنوى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل ثلاثية "السيدة العجوز" كل من السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا والأمريكي ويستون ماكيني في الدقائق 4 و22 و70 على الترتيب، فيما سجل جيانلوكا سكاماكا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف ميلان، فيما توقف رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز 13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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