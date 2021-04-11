يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)

تغلب يوفنتوس على ضيفه جنوى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

اهداف لقاء || يوفنتوس 3-1 جنوى || pic.twitter.com/2i3sd1xxYp — ⚽️ GOALS ⚽️ (@ForGoalzz) April 11, 2021

وتناوب على تسجيل ثلاثية "السيدة العجوز" كل من السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا والأمريكي ويستون ماكيني في الدقائق 4 و22 و70 على الترتيب، فيما سجل جيانلوكا سكاماكا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف ميلان، فيما توقف رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز 13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT