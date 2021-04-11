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إنتر ميلان يتجاوز عقبة كالياري ويعزز صدارته للدوري الإيطالي (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يتجاوز عقبة كالياري ويعزز صدارته للدوري الإيطالي (فيديو)
AFP Alberto PIZZOLI
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تغلب إنتر ميلان على ضيفه كالياري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين الإنتر بالفضل في الفوز للاعبه ماتيو دارميان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 74 نقطة وعزز صدارته بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه جاره ميلان.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT

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