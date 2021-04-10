تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد الليلة في "الكلاسيكو"

تشهد أمسية اليوم السبت كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة، ضمن الجولة الثلاثين، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويعتبر كلاسيكو" الدوري الإسباني المواجهة الأكثر استقطابا في العالم بأجمعه ليس فقط في إسبانيا أو أوروبا، وتزداد أهميته السبت نتيجة وضع الغريمين التقليديين اللذين وجدا نفسيهما في موقع المنافسة الجدية على اللقب مجددا بسبب تراجع نتائج المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويحتل برشلونة حاليا وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ومتفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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واستعاد برشلونة خدمات الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو بعد تعافيهما من الإصابة.

وعن تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: مينجويزا، ألبا، لينجليه، ديست.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبلي.

المصدر:RT