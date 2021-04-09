بلوزداد الجزائري يعود من جنوب إفريقيا بتأشيرة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

📹 ملخص المباراة:



بهدفين وأداء رائع، شباب بلوزداد يلحق الهزيمة الأولى بصنداونز ويتأهل لربع النهائي. ✅#TotalCAFCL | #MSFCCRBpic.twitter.com/dVFhiBPsQg — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 9, 2021

وسجل هدفي الفريق الجزائري أمير سعيود وأحمد قاسمي في الدقيقتين 29 و45 على الترتيب.

⌚ نهاية المباراة!



🇿🇦 ماميلودي صنداونز 0 - 2 شباب بلوزداد 🇩🇿



فوز تاريخي خارج الأرض لشباب بلوزداد على حساب صنداونز، يصعد بالفريق الجزائري إلى دور ربع النهائي! ✅#TotalCAFCL | #MSFCCRBpic.twitter.com/fdHHRVCpCe — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 9, 2021

وبهذا الفوز، رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف صن داونز المتصدر الذي توقف رصيده عند 13 نقطة، وترافق الفريقان إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وفي مباراة ثانية في المجموعة الثانية، خسر الهلال السوداني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1.

⌚ نهاية المباراة!



🇹🇿 مازيمبي 2 - 1 الهلال 🇸🇩



مازيمبي يفوز على الهلال في ختام دور المجموعات والفريقان يودعان دوري أبطال إفريقيا.#TotalCAFCL | #TPMHFCpic.twitter.com/N0nsbtCfZG — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 9, 2021

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وتوقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وودع الفريقان البطولة.

المصدر: RT