 
مباشر

بلوزداد الجزائري يعود من جنوب إفريقيا بتأشيرة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

بلوزداد الجزائري يعود من جنوب إفريقيا بتأشيرة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)
CAFCLCC_ar/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5dn

حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الفريق الجزائري أمير سعيود وأحمد قاسمي في الدقيقتين 29 و45 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف صن داونز المتصدر الذي توقف رصيده عند 13 نقطة، وترافق الفريقان إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وفي مباراة ثانية في المجموعة الثانية، خسر الهلال السوداني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1.

إقرأ المزيد
شباب بلوزداد الجزائري يعلن تعرضه للعنف والسرقة في الكونغو
شباب بلوزداد الجزائري يعلن تعرضه للعنف والسرقة في الكونغو

وتوقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وودع الفريقان البطولة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"