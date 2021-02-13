شباب بلوزداد الجزائري يعلن تعرضه للعنف والسرقة في الكونغو

استنكرت إدارة فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت، ما وصفتها بـ"أحداث العنف والبلطجة" التي طالت الفريق بملعب مدينة لومومباشي الكونغولية خلال مواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت إدارة الفريق الجزائري في بيان رسمي أن: "مجموعة من أنصار تي بي مازيمبي اقتحموا غرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين، حيث تمت سرقة هاتف ونظارات توفيق قريشي وهاتف المكلفة بالإعلام، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين".

وأضاف البيان: "المضايقات امتدت حتى داخل المستطيل الأخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرسمي والبديل وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العملاقة بنية التمويه".

وفرض شباب بلوزداد التعادل السلبي على مضيفه مازيمبي ضن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي تضم أيضا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني.

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المصدر: "الخبر" الجزائرية