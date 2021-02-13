"الكاف" يوافق على نقل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني إلى استاد القاهرة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على نقل مباراة الأهلي المصري وضيفه المريخ السوداني ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إلى استاد القاهرة الدولي.

وتقدم مسؤولو الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نقل اللقاء من ملعب السلام إلى استاد القاهرة، الذي عاد لاستقبال المباريات بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ويحل الفريق السوداني ضيفا على الأهلي الثلاثاء المقبل، علما بأن اللقاء تأجل عن موعده المحدد سابقا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في قطر.

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ويلعب الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى إلى جانب كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ناصر حاتم

المصدر: RT