زلاتان إبراهيموفيتش يدخل عالم الأفلام

يشارك نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس، حسبما أعلن اللاعب السويدي الشهير الخميس عبر حسابه على "إنستغرام".

ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس.

وجرى الإعلان عن النبأ عبر حساب إبراهيموفيتش على "إنستغرام" من خلال نشر صورة عليها اسم الشخصية، من دون تفاصيل إضافية.

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على غرار اللاعب إبراهيموفيتش، نشر نجوم آخرون عبر حساباتهم على "إنستغرام" صورا عن أسماء أدوارهم في الفيلم الذي يخرجه الفرنسي غيوم كانيه.

وفي فيلمه الخامس، يجسد كانيه شخصية أستيريكس، فيما يتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فأعلن بيير ريتشارد أنه سيؤديها.

وأسندت شخصية كليوباترا إلى ماريون كوتيار، وهو دور تولته سابقا مونيكا بيلوتشي، فيما يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيصر.

وبعدما كان مقررا تصوير مشاهد منه في الصين، أرجئ إنجاز العمل حتى ربيع العام الماضي بسبب الأزمة الصحية. ومع ميزانية تفوق 60 مليون يورو، سيكون هذا العمل من أضخم الإنتاجات الفرنسية في الأشهر المقبلة.

المصدر: "أ ف ب"