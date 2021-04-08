 
مباشر
عاجل
مصدر أردني مطلع لـRT: الوزير السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)

الرياضة

غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q50y

أعلن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة الإسباني، عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه رزق بمولودة جديدة اليوم الأربعاء وسماها ألبا.

وللصدفة فإن ألبا ولدت بذات اليوم الذي ولد فيه شقيقاها ميا وأمارو.

غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)
antogriezmann/instagram

ولدت الكبرى ميا في الـ8 من أبريل عام 2016 وحملت كأس العالم لكرة القدم مع والدها بعد تتويج "الديوك" بمونديال روسيا عام 2018، وبعد ثلاثة أعوام بالتمام ولد شقيقها أمارو.

وسيحتفل غريزمان وزوجته إريكا تشوبيرينا بعيد ميلاد أولادهم الثلاثة بنفس اليوم بدلا من الاحتفال في ثلاثة أيام متفرقة من كل عام.

إقرأ المزيد
"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: fcbarcelonar.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا