غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)

أعلن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة الإسباني، عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه رزق بمولودة جديدة اليوم الأربعاء وسماها ألبا.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

وللصدفة فإن ألبا ولدت بذات اليوم الذي ولد فيه شقيقاها ميا وأمارو.

antogriezmann/instagram

ولدت الكبرى ميا في الـ8 من أبريل عام 2016 وحملت كأس العالم لكرة القدم مع والدها بعد تتويج "الديوك" بمونديال روسيا عام 2018، وبعد ثلاثة أعوام بالتمام ولد شقيقها أمارو.

وسيحتفل غريزمان وزوجته إريكا تشوبيرينا بعيد ميلاد أولادهم الثلاثة بنفس اليوم بدلا من الاحتفال في ثلاثة أيام متفرقة من كل عام.

Antoine Griezmann’s three children were all born on April 8: in 2016, 2019 and 2021.



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/VvKVZFL1A0 — B/R Football (@brfootball) April 8, 2021

Гризманн в третий раз стал отцом! Но самое главное и самое удивительное — все его дети родились в один день 😯



👶 8 апреля 2016-го

👶 8 апреля 2019-го

👶 8 апреля 2021-го pic.twitter.com/ujtG8CGGOU — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 8, 2021

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المصدر: fcbarcelonar.com