الإعلان عن الموعد الجديد لقمة "سبورت أكورد" في يكاتيرينبورغ

قررت اللجنة التنفيذية لجمعية "سبورت أكورد" تأجيل القمة العالمية للرياضة والأعمال إلى الفترة من 7-12 نوفمبر 2021 في مركز المعارض الدولي "يكاتيرينبورغ-إكسبو".

وقد أعرب رئيس "سبورت أكورد" والرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية GAISF، رافائيل كيلي، عن امتنانه للشركاء على دعمهم المشترك.

إننا نضع رفاهية وفودنا على قائمة أولوياتنا، ونعتقد أن تأجيل قمة "سبورت أكورد" إلى تاريخ لاحق سيمنح الراغبين في حضور الحدث مزيدا من الوقت للتخطيط. ونتطلع إلى فرصة لقاء مجتمع الرياضة العالمي في نوفمبر المقبل بمدينة يكاتيرينبورغ، حيث سيحدد هذا الاجتماع القواعد الجديدة للعب، والتي ستكون بمثابة خطوة هامة في إعادة بناء الرياضة والمجتمع بينما نتطلع إلى مستقبل يتجاوز الوباء – رافائيل كيلي

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تجدر الإشارة إلى أن تأجيل القمة سيؤثر كذلك على الأحداث الأخرى لجمعية "سبورت أكورد"، حيث سيعقد منتدى الاتحادات الدولية في 25 مايو 2021، بتنسيق عبر الإنترنت.

وكان من المقرر عقد القمة العالمية للرياضة والأعمال في يكاتيرينبورغ في الفترة من 23-28 مايو، ومن المتوقع أن يجتمع في المدينة أكثر من 2000 رئيس للاتحادات والجمعيات الرياضية الدولية ومديرين رئيسيين للجنة الأولمبية الدولية.

المصدر: RT