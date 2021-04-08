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نيمار يستعرض وشمه الجديد (صورة)

الرياضة

نيمار يستعرض وشمه الجديد (صورة)
AFP CHRISTOF STACHE
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تفاعل أكثر من مليوني من متابعي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع صورته التي نشرها عبر حساباته أمس الأربعاء قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ونشر النجم البرازيلي صورة استعرض فيها وشمه الجديد، وهو عبارة عن جملة مكتوبة على فخذه باللغة البرتغالية.

وكتب على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": " الناس لا يفهمون كم أنا مهووس بالفوز".

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وحظيت الصورة بـ2.1 مليون إعجاب و66 ألف تعليق.

ووضع سان جيرمان قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

المصدر: instagram/neymarjr

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