دوري الأبطال.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي بثنائية في شباك بورتو (فيديو)

تغلب تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي "البلوز" مايسون ماونت وبنجامين تشيلويل في الدقيقتين 32 و85 على التوالي.

«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию 🔀



Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»:https://t.co/FHVRyGXK96pic.twitter.com/6s8BGNZ46H — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

وبهذا الفوز خارج الديار، اقترب تشيلسي من التأهل إلى الدور نصف النهائي بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في الـ13 من أبريل الجاري.

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المصدر: RT