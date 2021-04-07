دوري الأبطال.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي بثنائية في شباك بورتو (فيديو)
Reuters Marcelo Del Pozo
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تغلب تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل هدفي "البلوز" مايسون ماونت وبنجامين تشيلويل في الدقيقتين 32 و85 على التوالي.
«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию 🔀— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»:https://t.co/FHVRyGXK96pic.twitter.com/6s8BGNZ46H
April 7, 2021
وبهذا الفوز خارج الديار، اقترب تشيلسي من التأهل إلى الدور نصف النهائي بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في الـ13 من أبريل الجاري.
المصدر: RT