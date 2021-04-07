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شكوك حول استضافة العاصمة الأيرلندية دبلن مباريات في بطولة أمم أوروبا

الرياضة

شكوك حول استضافة العاصمة الأيرلندية دبلن مباريات في بطولة أمم أوروبا
Reuters Michaela Rehle
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تبدو خطط مدينة دبلن لاستضافة مباريات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" محل شك كبير بعد فشل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في تقديم ضمانات للاتحاد الأوروبي "اليويفا" بشأن حضور الجماهير.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيان: "قام الاتحاد بناء على مشورة وتوجيهات من الحكومة، بإبلاغ اليويفا بأنه بسبب جائحة كوفيد-19 ليس في وضع يمكنه من تقديم ضمانات بشأن الحد الأدنى من مستويات المتفرجين في مباريات بطولة أوروبا المقررة في دبلن في يونيو".

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وكان من المقرر أن تستضيف دبلن ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ16.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19 وأقيمت معظم مسابقات كرة القدم في أوروبا بدون جماهير خلال العام السا

وطالب "اليويفا" 12 مدينة أوروبية تستضيف مباريات البطولة بتحديد خططها بحلول اليوم الأربعاء بشأن سعة الجماهير بالاستادات في البطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا" إن كل المدن المضيفة يجب أن تضمن حضور بعض المشجعين مشددا على عدم إقامة مباريات أمام مدرجات خالية رغم أن الجائحة جعلت من الصعب على المنظمين تقديم تعهدات محددة.

ومن المتوقع أن يصدر "اليويفا" قرارا نهائيا بشأن الاستادات في اجتماع جمعيته العامة يوم 20 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أبدت مدينتا أمستردام الهولندية وبيلباو الإسبانية التزامهما بحضور الجماهير.

كما أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أنه حصل على موافقة الحكومة الإسكتلندية على حضور ما يقرب من 12 ألف مشجع مباريات بطولة أوروبا 2020 باستاد "هامبدن بارك"، وهو ما يعادل 25 بالمئة من سعة الملعب.

المصدر: رويترز

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