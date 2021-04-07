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دي بروين يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2025

الرياضة

دي بروين يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2025
AFP PETER POWELL
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جدد القائد البلجيكي كيفن دي بروين عقده لمدة عامين مع مانشستر سيتي ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 2025، وفق ما أعلن متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وينتهي العقد الحالي للدولي البلجيكي في 2023، لذا يبدو أن اللاعب الذي يبلغ في يونيو المقبل عامه الثلاثين، سيمضي الفترة الأكبر من نهاية مسيرته مع الفريق الازرق لمدينة مانشستر.

وشكل دي بروين إضافة هائلة لسيتي منذ وصوله من فولفسبورغ الألماني عام 2015، وفاز معه بسبعة ألقاب كبيرة، بما فيها ثلاثة في الدوري الممتاز، قد تصل الى 11 مع نهاية الموسم الحالي في حال نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية.

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وقال دي بروين:"لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. منذ انضمامي الى سيتي في 2015، شعرت أنني في منزلي. أحب الجماهير، عائلتي مستقرة هنا في مانشستر ومستوياتي تطورت بشكل جيد".

وتابع: "هذا النادي يسعى للنجاحات، يقدم لي كل ما أريده من أجل أن أطور أدائي، لذا التوقيع على هذا العقد كان قرارا سهلا بالنسبة لي".

وأردف صانع الالعاب المتألق: "ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وصراحة أشعر أن هناك المزيد لأقدمه"، مضيفا أنه ومدربه الإسباني بيب غوارديولا يشاطران فلسفة كرة القدم ذاتها.

وأوضح: "أن تكون لديك علاقة كتلك مع المدرب هي أمر مهم بالنسبة لي لأن أهدافنا متطابقة ونريد أن نحقق الاهداف ذاتها".

ولا يزال سيتي على المسار الصحيح نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الـ"برميرليغ" في اربعة مواسم بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، ولا يزال ينافس في دوري الأبطال حيث حقق فوزا قاتلا 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس الرابطة حيث يلتقي توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي.

المصدر: "أف ب"

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