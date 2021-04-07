أول تصريح لكلوب عقب الخسارة من ريال مدريد

اعترف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأفضلية ريال مدريد على فريقه في المباراة التي أنهاها الفريق الإسباني لصالحه 3-1 الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب إن مباراة اليوم كانت مرآة لموسم الريدز، مؤكدا أنه من المرات النادرة التي يظهر فيها الفريق بهذا الشكل في شوط اللقاء الأول.

وعقب المباراة، تحدث كلوب عما جرى، وأكد أن الفريق عليه أن يستفيق مما حدث اليوم ويركز في المواعيد المقبلة سواء مباراة الإياب أو مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح كلوب لشبكة "بي تي سبورتس": إذا أردت التأهل إلى نصف النهائي يجب أن تكسب الحق في ذلك، لم نفعل ذلك الليلة، خصوصا في الشوط الأول".



وأضاف: "الأمر الوحيد الجيد الذي يمكنني قوله إلى جانب الهدف، أن المباراة ليست سوى القسم الأول من المواجهة، لم نلعب كرة قدم جيدة كافية للتسبب بمشاكل لريال مدريد".



وتابع: "جعلنا الأمور سهلة جدا بالنسبة لهم، هذه الأخطاء تحدث، لم نستحق أكثر من ذلك، لكن ذلك الهدف في الشوط الثاني كان جيدا، منحنا حبل نجاة".

Mirror: https://t.co/zTJ7dkRsK7 - Zidane blanks "strange" Klopp comment after Liverpool defeat at Real Madrid #LFC — Anfield Road (@anfieldroad) April 7, 2021

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وأردف: "في مباراة الإياب سنتمسك بالأمل الذي لدينا، نريد الفوز على ريال مدريد وهذا ما سنلعب من أجله، يجب أن نلعب بشكل أفضل من ذلك إذا أردنا تعويض ما فاتنا وتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلا: "لدينا مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلينا القتال من أجل حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا أحد يقدم الهدايا وعلينا مواصلة العمل بأنفسنا".

وقطع ريال مدريد نصف المشوار نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، في انتظار مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

المصدر: "وكالات"





