شاهد.. نيمار يتهجم على مدافع ليل في الطريق إلى غرف الملابس بعد طردهما

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وليل، أمس السبت، أحداثا مثيرة، لم تقتصر على أرض الملعب فقط، بل امتدت إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، بين نيمار، وتياغو ديغالو، بعد طردهما.

ونال نيمار بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، نتيجة احتكاكه بدون كرة مع مدافع ليل، ديغالو، الذي تعرض أيضا للطرد.

وأثناء خروجهما من الملعب، وفي الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، تواصل التراشق اللفظي بين الثنائي والعبارات الاستفزازية التي انطلقت من كليهما تجاه بعضهما البعض الآخر.

😳 Tensions rose in the PSG tunnel between Neymar and Tiago Djalo...pic.twitter.com/FjGbqYllYZ — The Sportsman (@TheSportsman) April 3, 2021

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى محاولة نيمار الاعتداء بالأيدي على ديغالو، في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يتدخل بعض المسؤولين لإبعاد النجم البرازيلي وتهدئته.

وانتهت المباراة بفوز ليل بهدف دون رد، لينفرد بصدارة الدوري، برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، عند 63 نقطة في مركز الوصافة.

المصدر: وكالات