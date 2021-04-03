فيديو يوضح لماذا طرد نيمار "المشاغب"!؟

مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه ليل (0-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

ويدين ليل بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكندي جوناثان دافيد الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء.

وتلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور، البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد اشتباكه مع تياغو ديالو مدافع ليل، ليخرج من ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس، مطرودا بالبطاقة الحمراء.

Неймар снова взялся за грязные выходки 😠



Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению 🟥 pic.twitter.com/qnIYCcvqf6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021

وتعرض نيمار للطرد للمرة الثالثة منذ بداية عام 2020 في الدوري الفرنسي، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

وانفرد فريق ليل بصدارة الدوري، برصيد 66 نقطة.

بينما توقف رصيد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، عند 63 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن موناكو صاحب المرتبة الثالثة.

المصدر: وكالات