شاهد.. عجب يهز شباك الأهلي المصري بهدف عالمي

تقدم نادي المريخ السوداني على ضيفه الأهلي المصري (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل السوداني رمضان عجب هدف التقدم للمريخ في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

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وضاعف زميله المهاجم سيف تيري النتيجة في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده من الجهة اليسرى.

ويشغل نادي الأهلي مركز الوصافة في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، قبل هذه المباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر سيمبا التنزاني، الذي يستضيف فيتا كلوب، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بينما يتذيل المريخ قائمة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT