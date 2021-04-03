تحديد موعد النزال الثالث بين ماكغريغور وبوارييه

وقع المقاتل الأمريكي، داستن بوارييه، على عقد لخوض نزال ثالث ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور، في حدث "UFC" للفنون القتالية المختلطة القادم المقرر في العاشر من يوليو المقبل.

ووفقا لموقع "MMA Junkie"، فإن المقاتل الأمريكي وقع بالفعل العقد، بينما وافق الإيرلندي حتى الآن شفهيا على القتال.

وكان ماكغريغور، تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

🎥 Dustin Poirier knocks out McGreggor #UFC257pic.twitter.com/z886nI9uZg — ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) January 24, 2021

وتمكن بوارييه حينها، من إنهاء النزال في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف بعدها الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.

المصدر: sport.rambler.ru