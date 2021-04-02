استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

أعلن عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك المصري، إبراهيم عبد الله، يوم الجمعة، استقالته من منصبه، وذلك قبل مواجهة الفريق مضيفه مولودية الجزائر، ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكتب إبراهيم عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب. أعلنت أمس قرارات مجلس إدارة الزمالك بعدم لعب مباريات دوري السلة، لحين رد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تظلم الزمالك.

وأبلغنا الجهاز الفني بهذا القرار أمس وأكدنا على القرار قبل المباراة بساعة واحدة ثم فوجئت بإقامة مباراة الفريق أمام سبورتنغ ومشاركة الفريق فيها. لن أقبل أن يكون الزمالك مظلوما ونترك حقه.

أشكر مجلس إدارة الزمالك الذي يعمل بإخلاص من أجل رفعة اسم نادي الزمالك الحبيب، بالتوفيق للزمالك واعتذر عن أي تقصير".

وتعرض إبراهيم عبد الله للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير الزمالك بالإضافة لبعض النجوم السابقين للقلعة البيضاء، وذلك بسبب بعض القرارات الإدارية الخاطئة التي تم الكشف عن أنه من اتخذها.

وتم الكشف خلال الأيام الماضية أن العضو المستقيل، كان سببا في تعاقد الزمالك مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، وذلك دون علم المدير الفني السابق البرتغالي جايمي باتشيكو أو أشرف قاسم المشرف السابق على الكرة بالزمالك.

كما أتهم البعض إبراهيم عبد الله بأنه السبب الرئيسي في إقالة المدير الفني السابق باتشيكو، وإعادة المدرب الفرنسي باتريس كاريترون لقيادة الفريق، على الرغم من ترك الأخير للفريق في وقت صعب خلال الموسم الماضي.

وسيحل فريق الزمالك ضيفا على فريق مولودية الجزائر، غدا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات