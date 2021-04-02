الغرامة المالية من شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو الشهير تمنح للأعمال الخيرية

ستمنح الغرامة المالية التي ستفرض على مهاجمي إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، وميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد شجارهما في مباراة فريقيهما بكأس إيطاليا، إلى جمعيات تعنى بالأعمال الخيرية.

وقال الناديان في بيان مشترك، أن ما حصل "لا يتماشى مع المبادئ المشتركة للعب الرياضي النظيف"، وتعهدا بتقديم مبلغ الغرامة الذي لم يحدد بعد في صفقة الإقرار بالذنب مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، للأعمال الخيرية.

وشهد "ديربي" الغضب بين إنتر وجاره ميلان، في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على ملعب "سان سيرو"، في 26 يناير الماضي، مشاجرة قوية بين الزميلين السابقين في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن لاعبي إنتر وميلان تدخلوا سريعا لإنهاء الخلاف، فإن إبراهيموفيتش قرر التصعيد، ودخل في تراشق بالألفاظ مع لوكاكو، وحاول نطحه، لينال بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى في الشوط الثاني، ليطرد من اللقاء بعد أن كان صاحب هدف التقدم لميلان، ما سمح لإنتر بالعودة بفضل ركلة جزاء سجلها لوكاكو بالذات، قبل أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة للدانماركي البديل، كريستيان إريكسن.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

وأوقفت المحكمة الرياضية الإيطالية المهاجمَين مباراة واحدة، بعدما اتهمتهما بسلوك غير رياضي على أرض الملعب.

المصدر: أ ف ب