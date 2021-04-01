ديبالا يعتذر عن خطئه

اعتذر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من مخالفته بروتوكول مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، بحضوره حفلا نظمه زميله الأمريكي ويستون ماكيني، في منزله.

وكتب ديبالا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري" ما يلي: "أعلم أنه من الأفضل عدم ارتكاب أي خطأ في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أنني أخطأت في الخروج لتناول العشاء. لم تكن حفلة، لكنني أخطأت على أي حال، وأعتذر من ذلك".

instagram.com/paulodybala

وكشفت تقارير صحفية، أن ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، نظم حفلا في منزله، كاسرا بذلك القواعد التي تمنع تنظيم حفلات خاصة في إيطاليا.

وعندما وصلت الشرطة، وجدت 3 لاعبين من يوفنتوس، وهم: ماكيني، وباولو ديبالا، والبرازيلي آرثر ميلو، مع أصدقاء آخرين.

وذكرت تقارير أن يوفنتوس يخطط لاستبعاد اللاعبين الثلاثة من ديربي تورينو، السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: وكالات