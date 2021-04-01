نجم كرة السلة ليبرون جيمس ينضم إلى مجموعة مالكي نادي ليفربول

زاد نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس، من حصته في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح بالتالي شريكا في مجموعة "فينواي سبورتس غروب".

وأعلنت "فينواي سبورتس غروب"، المالكة لنادي ليفربول، أمس الأربعاء، أن جيمس وشريكيه التجاريين القديمين، مافريك كارتر، وبول واشتر، باتوا شركاء في منصة الرياضة والترفيه والعقارات العالمية، ومقرها بوسطن.

وكان جيمس (36 عاما)، يمتلك منذ 2011 اثنين بالمئة من أسهم النادي العريق الذي توج الموسم الماضي بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، لكن حصته باتت أكبر الآن في "الحمر".

وانتقلت ملكية ليفربول إلى مجموعة "فينواي سبورتس غروب" في عام 2010.

وتقدر قيمة الاستثمار ومجموعة المعاملات المصاحبة بـ7.35 مليار دولار، في حين أفادت صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية، بأن الاستثمار الجديد لجيمس وشريكيه، سيضخ مبلغا مهما في خزينة ليفربول.

ومن المتوقع أن يسمح الاستثمار الجديد لليفربول بالتعافي من الضغوط المالية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، كما سيساعده على المضي قدما في خططه لتوسيع ملعب "آنفيلد".

المصدر: وكالات