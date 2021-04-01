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ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

الرياضة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر
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أسدل الستار أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، حيث طغى عنصر الإثارة والمفاجأة على مجموعة من المباريات.

وكانت أبرز المفاجآت، في المباراة التي سقط فيها  منتخب ألمانيا في عقر داره أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتمكنت 4 منتخبات فقط من تحقيق العلامة الكاملة، بفوزها في أول ثلاث مباريات، وهي إيطاليا، وأرمينيا، والدنمارك، وإنجلترا.
وفيما يلي ترتيب المجموعات الأوروبية العشر في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر:

المجموعة الأولى

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة الثانية

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة الثالثة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة الرابعة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة الخامسة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة السادسة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة السابعة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة الثامنة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة التاسعة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

المجموعة العاشرة

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر مباشرة إلى مونديال "قطر 2022"، أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فتخوض ملحقا يضم أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية.

وينتج عن ذلك الملحق المقرر في مارس 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبا أوروبيا في قطر من أصل 32.

المصدر: RT

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