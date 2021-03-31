شاهد.. ملاكم يجبر زاوية منافسه على رمي المنشفة

أسقط الملاكم الأسترالي تيم تسزيو منافسه الإيرلندي دينيس هوغان بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما اليوم الثلاثاء في مدينة نيوكاسل بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية.

وسيطر تيم، المنحدر من أصول روسية، على مجريات النزال، وأسقط هوغان على أرض الحلبة في الجولة الخامسة بضربة قوية في الفك من الأسفل، ومن ثم وجه سلسلة من الضربات المبرحة له بعد نهوضه، قبل رمي المنشفة من زاوية الإيرلندي، في إشارة إلى إيقاف المواجهة، وفوز الملاكم الأسترالي.

📹 Вот так Тим Цзю уничтожал Хогана 🔥🔥🔥



Угол Денниса выбросил полотенце в 5-м раунде, а до этого под раздачу чуть не попал рефери 💥



18-я победа, ДАААА! 👊 pic.twitter.com/qkeembQWH4 — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

وحقق تيم (26 عاما)، وهو نجل بطل العالم المطلق السابق قسطنطين تسزيو، انتصاره الثامن على التوالي، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

وخطا الملاكم الأسترالي حامل حزامي "WBO Global" و"IBF Australasian" بذلك خطوة أخرى نحو المنافسة على حزام (WBO) لقب بطل العالم الأغلى في الملاكمة.

بينما مني دينيس هوغان (36 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 28 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: RT