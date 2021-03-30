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ملاكمة تخرج مشوهة الوجه من الحلبة (صور)

الرياضة

ملاكمة تخرج مشوهة الوجه من الحلبة (صور)
instagram/cheyenne_hanson_boxing
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تعرضت الملاكمة الألمانية شيني هانسون لإصابة قوية في وجهها خلال نزالها أمام منافستها الأوكرانية آلينا زايتسيفا، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة ألمانيا للملاكمة.

ونشرت هانسون مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها في تطبيق "إنستغرام" وعدة صور لها قبل وبعد النزال، فقد تحول وجهها إلى ورم دموي كبير.

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وتوقف النزال بسبب إصابة الملاكمة الألمانية، وانتهى بفوزها بقرار تقني، وذلك كونها كانت متقدمة بالنقاط بحلول الوقت الذي توقفت فيه المواجهة.

وحققت شيني هانسون (23 عاما) انتصارها الثامن في 9 نزالات خاضتها خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 6 بالضربة القاضية.

بينما منيت آلينا زايتسيفا (21 عاما) بالهزيمة السادسة، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل انتصار واحد فقط. 

المصدر: وكالات

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