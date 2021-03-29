مقاتلة تقوم بحركة كادت أن تودي بحياة منافستها!.. فيديو

تغلبت الأوكرانية يكاتيرينا شاكالوفا على البولندية إيزابيلا بادوريك في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة Fight Exclusive Night 33 للفنون القتالية المختلطة، في مدينة لودز البولندية.

وشهدت الجولة الثالثة من النزال قيام شاكالوفا بحركة مثيرة على طريقة المصارعة الترفيهية للمحترفين، حيث رفعت منافستها وألقت بها على أرض الحلبة وسقطت فوقها، ولكن المقاتلة البولندية التقطت أنفاسها، وتمكن من مواصلة المواجهة، التي انتهت بفوز الأوكرانية بالنقاط.

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وحققت يكاتيرينا شاكالوفا (23 عاما) انتصارها الخامس، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

بينما منيت إيزابيلا بادورك (29 عاما)، بالهزيمة السابعة، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.

المصدر: وكالات