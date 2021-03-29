قديروف يوزع سيارات مرسيدس على "الإخوة الصغار الأعزاء"

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تكريمه الرياضيين الذين يمثلون نادي "أخمات" للفنون القتالية المختلطة "MMA" بتوزيع سيارات عليهم من طراز مرسيدس.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، وتدوينة جاء فيها: "لقد استضفت اليوم الإخوة الصغار الأعزاء الذين حققوا نتائج مرموقة في الرياضة. وهؤلاء المشهورون والمحترمون في الجمهورية، هم ممثلي نادي أخمات (أحمد) للفنون القتالية، أبطال دوري (ASA) للفنون القتالية: ماغوميدرسول (فرودو)، خازبولايف، ماغوميد (تشابورز)، وأحد أقوى الملاكمين في العالم في الوزن الثقيل الخفيف، حامل حزامين لبطل العالم وفقا لـ(WBC و IBF)، آرتور بيتربييف، ممثل نادي أخمات الرياضي، الذي لا يعرف الهزيمة".

وأشار قديروف أيضا إلى أنه أجرى محادثة مثمرة مع الرياضيين، ومن ثم سلمهم مفاتيح ثلاث سيارات مرسيدس.

ووفقا لرئيس جمهورية الشيشان، فقد تم تقديم السيارات من قبل الصندوق الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف، واتحاد الملاكمة الشيشاني، ونادي "أخمات" الرياضي.

يذكر أن قديروف أهدى في سبتمبر 2017، ثلاث سيارات مرسيدس لثلاثة لاعبين من نادي أخمات لكرة القدم في العاصمة غروزني، واحدة للمدافع رضوان أوتسييف وأخرى للمهاجم زاور ساداييف بسبب الولاء لفريق أخمات، كونهما يلعبان منذ فترة طويلة في صفوفه، وثالثة للاعب خط الوسط ماغوميد ميتريشيف تكريما لعيد ميلاده.

المصدر: "lenta.ru"