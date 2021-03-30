سوريا.. إنشاء منطقة "صحية خاصة بالخيول عالية الأداء" هي السادسة في العالم

أعلنت وزارة الزراعة السورية إنشاء منطقة صحية للخيول "عالية الأداء" لتكون سادس منطقة على مستوى العالم، في إنجاز وصفته بالمهم.

وقالت الوزارة إن السلطات الصحية البيطرية السورية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، عملت على إنشاء منطقة صحية خالية من أمراض الفصيلة الخيلية للخيول عالية الأداء (HHP) في "نادي الشهيد باسل الأسد" في الديماس بريف دمشق وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمة المنطقة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن ذلك جاء نظرا لحظر تفرضه "بعض الدول على حركة الخيول السورية (تصدير – مرور – مشاركات في البطولات)، وبسبب الأزمة التي مرت على البلاد، وتأثير ذلك على تصدير الخيول السورية وصعوبة المشاركة في البطولات الخارجية والحد من إقامة البطولات والمنافسات على الأراضي السورية".

نظراً للحظر المفروض من قبل بعض الدول على حركة الخيول السورية ( تصدير – مرور – مشاركات في البطولات) وبسبب الأزمة التي مرت... تم النشر بواسطة ‏الإعلام الزراعي في سورية‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء المنطقة الصحية الخالية من أمراض الفصيلة الخيلية EDFZ بقطر 40 كم نواتها "نادي الشهيد باسل الأسد" في الديماس، و"تمتد من الحدود اللبنانية وحتى مطار دمشق الدولي وتتضمن كوريدور صحيا يسهل حركة ومرور الخيول السورية".

ووصفت الوزارة إنشاء تلك المناطق الصحية بأنه "إنجاز مهم على الصعيد العالمي والوطني" وذلك "نظرا لأهميته في تقييم الخدمات البيطرية الوطنية من قبل المنظمات الدولية وعلى حسن الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية في سوريا".

وقالت الوزارة إنه يساعد أيضا في "تسهيل حركة ومرور وعبور وتصدير الخيول السورية ويساهم في تعزيز المشاركات السورية في البطولات والمسابقات الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن "المناطق الصحية الخالية من أمراض الفصيلة الخيلية والتي تم إنشاؤها على مستوى العالم تبلغ 5 مناطق في دول: كوريا الجنوبية – البرازيل – أندونيسيا – كازاخستان – هونغ كونغ".

يذكر أن "نادي باسل الأسد للرماية والفروسية" الذي يقع في مركز المنطقة الصحية تم تشكيله عام 1980 بأمر عام من الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتم تعديله بأمر عام أصدره الرئيس بشار الأسد عام 2008.

وأطلق على النادي اسم النجل الأكبر للأسد الأب، الراحل باسل الأسد، الذي كان يلقب في البلاد بـ "الفارس الذهبي"

والنادي مجهز لاستقبال وإقامة البطولات الدولية والعالمية، كما يرد على موقع وزارة الدفاع السورية، ويحتوي على 4 ملاعب مكشوفة، منها اثنان دوليان، وصالة دولية مغلقة، إضافة إلى غابة وحدائق، ومشفى خيل إضافة إلى مجموعة حجر طبي للخيل.

المصدر: RT