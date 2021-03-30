فيديو.. هدف سلوفاكيا في مرمى روسيا

تقدم المنتخب السلوفاكي على ضيفه الروسي (1-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الهدف في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

ЦСКА и «Спартак» вместе даже в сборной ❤️🤝💙❤️



Наши парни пока проигрывают словакам, но во втором тайме все еще можно исправить. Смотри продолжение игры в Трнаве на Матч ТВ прямо сейчас 📺https://t.co/xydODSVonopic.twitter.com/1o3xDhnpOb — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

المصدر: RT