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فيديو.. هدف سلوفاكيا في مرمى روسيا

الرياضة

فيديو.. هدف سلوفاكيا في مرمى روسيا
Reuters /Radovan Stoklasa
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تقدم المنتخب السلوفاكي على ضيفه الروسي (1-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الهدف في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

المصدر: RT 

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