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صلاح ينشر صورة طريفة له مع "تريزيغيه" في تدريبات منتخب مصر

الرياضة

صلاح ينشر صورة طريفة له مع
Reuters
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نشر محمد صلاح، مجموعة صور من استعداداته مع زملائه في منتخب مصر لمواجهة جزر القمر مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

وشارك صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عدة صور له من معسكر منتخب مصر في القاهرة، بينها صورتان تجمعه بزميله وصديقه المقرب، محمود حسن "تريزيغيه"، الأولى أثناء احتسائهما القهوة، والثانية أثناء التدريبات، حيث ظهر صلاح وهو يمازح "تريزيغيه" بمحاولة ضربه على رقبته.

صلاح ينشر صورة طريفة له مع

وستكون مواجهة اليوم بين مصر وجزر القمر، مباراة تحصيل حاصل، بحكم أن المنتخبين ضمنا في وقت سابق، تأهلهما إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ويتشارك منتخب مصر مع جزر القمر، صدارة المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط لكل واحد منهما، بفارق 5 نقاط عن كينيا الثالثة، و7 نقاط عن منتخب توغو الرابع.

المصدر: RT

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