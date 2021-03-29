تصفيات مونديال 2022.. كين يقود إنجلترا لمواصلة انطلاقتها الجيدة

قاد هاري كين إنجلترا إلى مواصلة انطلاقتها الجيدة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بمساهمته في الفوز على ألبانيا 2-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

ومنح كين، التقدم لإنجلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشيلسي، مايسون ماونت، في الدقيقة 63.

وهذا الهدف هو الأول لكين، الذي عاد إلى اللعب أساسيا مع منتخب بلاده، منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديدا في نوفمبر 2019.

وكانت إنجلترا، رابعة النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، كشرت عن أنيابها مبكرا، بفوز كبير على ضيفتها سان مارينو 5-0، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وانفردت إنجلترا بصدارة المجموعة التاسعة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام بولندا التي كرمت وفادة ضيفتها أندورا بثلاثية نظيفة.

المصدر: أ ف ب